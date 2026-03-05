WTA Indian Wells 2026: Errani/Paolini partono con un successo

Si è aperto con una vittoria il cammino di Sara Errani e Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Indian Wells 2026. Accreditate della prima testa di serie, le azzurre hanno superato il duo composto dalla rumena Jacqueline Cristian e dalla danese Clara Tauson con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e tre quarti. Dopo un primo set conquistato agilmente, con quattro break in altrettanti turni di risposta, le italiane hanno fatto più fatica nel secondo, annullando in totale tre set point (uno sul 5-6 e due nel tie-break, poi vinto per 8 punti a 6). Al secondo turno se la vedranno contro le vincenti di Bencic/Cirstea-Xu/Yang.