Sinner-Alcaraz a Seoul, prezzi dei biglietti oltre ai 2000 euro per l’esibizione

Sabato 10 gennaio, alla Inspire Arena di Seoul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz inaugureranno in esibizione il loro 2026. La Corea del Sud attende con impazienza lo Hyundai Super Match, evento che offre l’occasione di vedere all’opera i due migliori giocatori del mondo e che va a colmare l’assenza di un torneo maschile del circuito maggiore nel Paese. Non sorprende, dunque, che la vendita dei biglietti stia procedendo a ritmo sostenuto, con prezzi capaci di toccare il picco di 3.500.000 won coreani (2.060 euro) per la on court experience. E, pur trattandosi di una semplice esibizione, non sono da meno i tagliandi di fascia più bassa: i posti a visibilità limitata, già sold out, sono stati messi in vendita a 165.000 won coreani (97 euro).

L’esibizione tra Sinner e Alcaraz è in programma alle ore 16 locali (le 8 del mattino in Italia) e rappresenterà una gustosa anteprima di ciò che gli appassionati sperano di ammirare all’Australian Open. Il campione italiano, per il terzo anno consecutivo, ha scelto di non disputare tornei di preparazione prima di Melbourne: una strategia che negli ultimi due anni si è rivelata vincente, portandogli due successi consecutivi.

BIGLIETTI SINNER-ALCARAZ: I PREZZI DEI BIGLIETTI

On-Court Experience 3.500.000원 (≈ 2.060 €)

Royal Box 1.730.000원 (≈ 1.017 €)

Loge 1.520.000원 (≈ 894 €)

Courtside 1.520.000원 (≈ 894 €)

Premium-A 1.250.000원 (≈ 735 €)

Premium-B 1.080.000원 (≈ 635 €)

Standard-A 880.000원 (≈ 518 €)

Standard-B 660.000원 (≈ 388 €)

Standard-C 275.000원 (≈ 162 €)

Posti con vista limitata 165.000원 (≈ 97 €)