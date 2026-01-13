ATP Auckland 2026: avanti Borges e Michelsen, ko Monfils

È stato completato il quadro degli ottavi di finale per l’ATP 250 di Auckland 2026. Seconda giornata di main draw che si è aperta con la vittoria di Alejandro Tabilo in due set sull’argentino Camillo Ugo Carabelli. Il cileno sarà il prossimo avversario di Luciano Darderi al secondo turno.

Sul campo principale, Giovanni Mpetshi Perricard ha poi regolato Roberto Batista Agut per 6-3 7-6(2) con un bottino di ben 22 ace. Il connazionale del classe 2003, Gael Monfils, inizia invece con una sconfitta il suo ultimo anno da professionista e, dopo aver vinto il primo set 7-5 contro Fabian Marozsan, è stato rimontato nei due successivi parziali conquistati dall’ungherese 6-3 6-4.

Derby tutto americano agli ottavi tra Marcos Giron e Alex Michelsen. Tutto semplice per l’ex numero 37 del mondo, che ha superato Alexandre Muller con un rapido doppio 6-2, mentre – seppur con un brivido – prosegue anche il cammino del numero 6 del seeding, uscito indenne in rimonta su Mariano Navone.

Dopo aver superato le qualificazioni eliminando l’azzurro Mattia Bellucci, Hamad Medjedovic è andato a segno anche contro Aleksandar Kovacevic liquidando la pratica al termine di un combattuto terzo set. A chiudere il programma la sfida tra Tomas Martin Etcheverry e la testa di serie numero 8 Nuno Borges, vinta dal portoghese al tie break nel parziale finale con non poca fatica.