WTA Cluj-Napoca 2026, Raducanu battuta in poco più di un’ora: il titolo è di Cirstea

Sorana Cirstea trionfa nel WTA 250 di Cluj-Napoca 2026: battuta in una finale a senso unico la testa di serie numero 1 Emma Raducanu con il punteggio di 6-0 6-2 un’ora e tre minuti di gioco. Prestazione straripante per la padrona di casa, che si aggiudica così il quarto titolo in carriera a livello WTA, senza perdere nemmeno un set in tutto il torneo. Altra sconfitta dolorosa, invece, per la britannica, reduce dall’uscita al secondo turno dell’Australian Open, che non riesce a conquistare il secondo titolo della carriera dopo una buona settimana in Romania.

LA PARTITA

Nel primo set la testa di serie numero 1 parte malissimo. Subisce tre break consecutivi senza riuscire a procurarsi alcuna palla del controbreak. La numero 36 del mondo, dunque, porta a casa il parziale con un netto 6-0 in meno di mezz’ora.

Il secondo set comincia sulla falsa riga di quello precedente: la rumena mantiene il servizio e ottiene il break nel gioco successivo, conquistando l’ottavo game consecutivo. Arriva la reazione della vincitrice dello US Open 2021, che controbreakka e vince anche il quarto game, riportando la parità sul 2-2. Cirstea però non si lascia intimidire e alza nuovamente il livello: vince 4 game di fila e chiude 6-2 archiviando la pratica Raducanu in finale.