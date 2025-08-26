Tabellone doppio femminile aggiornato Us Open 2025: accoppiamenti e risultati

Si è concluso il sorteggio del tabellone di doppio femminile degli US Open 2025: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti. Grande attesa per Sara Errani e Jasmine Paolini, seconda coppia del seeding. Le azzurre esordiranno contro la francese Boisson e la tedesca Maria. Il ruolo di prime teste di serie spetta invece a Siniakova e Townsend, che apriranno le danze contro Kichenok e Sutjiadi. Nel tabellone figurano altre coppie con atlete italiane: Cristian/Moratelli, Bouzas Maneiro/Cocciaretto e Bronzetti/Piter. Desta grande curiosità anche la wild card assegnata alla 45enne Venus Williams e alla canadese Leylah Fernandez che compongono una coppia inedita per questa edizione del torneo. Di seguito il tabellone con gli accoppiamenti e i risultati.
Primo turno
(1) Siniakova/Townsend (CZE/USA) vs Kichenok/Sutjiadi (UKR/INA)
Parks/Yastremska (USA/UKR) vs Birrell/Gadecki (AUS)
Blinkova/Frech (RUS/POL) vs Kudermetova/Potapova (RUS)
Osorio/Yuan (COL/CHN) vs (15) Mihalikova/Nicholls (SVK/GBR)
(12) Aleksandrova/Zhang (RUS/CHN) vs Cristian/Moratelli (ROU/ITA)
Boulter/Kartal (GBR) vs Santamaria/Tang (USA/CHN)
Eikeri/Hozumi (NOR/JPN) vs Kalashinikova/Starodubtseva (GEO/UKR)
(WC) Fernandez/V.Williams (CAN/USA) vs (6) Kichenok/Perez (UKR/AUS)
(4) Kudermetova/Mertens (RUS/BEL) vs Lamens/Lys (NED/GER)
(WC) Brantmeier/Hamilton (USA) vs (WC) Frodin/Penickova (USA)
Bouzas Maneiro/Cocciaretto (ESP/ITA) vs Kostyuk/Ruse (UKR/ROU)
Joint/McNally (USA) vs (14) Haddad Maia/Siegemund (BRA/GER)
(10) Chan/Jiang (TPE/CHN) vs Aoyama/Wang (JPN/CHN)
Golubic/Li (SUI/USA) vs Bronzetti/Piter (ITA/POL)
(WC) Baptiste/Osuigwe (USA) vs Hunter/Krawczyk (AUS/USA)
Dart/Putintseva (GBR/KAZ) vs (5) Andreeva/Shnaider (RUS)
(8) Guo/Panova (CHN/RUS) va Detiuc/Pridankina (CZE/RUS)
Xu/Yang (CHN) vs (WC) Pareja/Urhobo
Kempen/Sherif (BEL/EGY) vs (WC) Jovic/Ngounoue (USA)
Krejcikova/Ostapenko (CZE/LAT) vs (11) Babos/Stefani (HUN/BRA)
(13) Bucsa/Martinez (ESP) vs Hsieh/Krueger (USA)
Dolehide/Kenin (USA) vs Linette/Shibahara (POL/JPN)
Mihalikova/Ninomiya (SVK/JPN) vs Kenin/Volynets (USA)
Lumsden/Ninomiya (GBR/JPN) vs Gleason/Martins (BRA)
Skoch/Vondrousova (CZE) vs (3) Dabrowski/Routliffe (CAN/NZL)
(7) Muhammad/Schuurs (USA/NED) vs (WC) Corley/Corley (USA)
Olmos/Siskova (MEX/CZE) vs Noskova/Sramkova (CZE/SVK)
Niculescu/Sevastova (ROU/LAT) vs Zheng/Zhu (CHN)
Ruzic/Schoofs (CRO/NED) vs (9) Danilina/Krunic (KAZ/SRB)
(16) Kromacheva/Rakhimova (RUS) vs Stollar/Wu (HUN/TPE)
Kato/Zarazua (JPN/MEX) vs Masarova/Pavlyuchenkova (SUI/RUS)
Kessler/Stearns (USA) vs Cirstea/Kalinskaya (ROU/RUS)
Boisson/Maria (FRA/GER) vs (2) Errani/Paolini (ITA)