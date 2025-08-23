Montepremi doppio maschile e femminile Us Open 2025: prize money e distribuzione turno per turno

Il montepremi e il prize money con la divisione turno per turno del doppio degli US Open 2025, in programma dal 24 agosto al 7 settembre. Dopo il bis nel misto, Andrea Vavassori e Sara Errani ci provano ancora, seppur separati. Il tennista piemontese e Simone Bolelli saranno tra le prime otto teste di serie del draw maschile, mentre ‘Sarita’ e Jasmine Paolini come sempre saranno tra le favorite del tabellone femminile. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro (da dividire per due) nel dettaglio.

MONTEPREMI DOPPIO US OPEN 2025 (PER TEAM)

PRIMO TURNO – 25.758 € / 30,000 $

SECONDO TURNO – 38.637 € / 45.000 $

OTTAVI DI FINALE – 64.396 € / 75.000 $

QUARTI DI FINALE – 107.326 € / 125.000 $

SEMIFINALISTI – 214.652 € / 250.000 $

FINALISTI – 429.304 € / 500.000 $

VINCITORI – 858.609 € / 1.000.000