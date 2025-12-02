Serena Williams, possibile ritorno nel 2026? L’indizio arriva dall’antidoping

Serena Williams potrebbe tornare a giocare nel circuito WTA. Dopo il ritiro nel 2022, quando fu sconfitta al secondo turno dello US Open da Ajla Tomljanovic, la campionessa statunitense sembrerebbe essere intenzionata a fare ritorno in campo già nel 2026. Come riporta il New York Times, il suo nome figura infatti nell’elenco dei giocatori coinvolti nel programma antidoping dell’ITIA.

Ciò che lascia pensare al suo ritorno è proprio questo step, necessario da regolamento. Quando un giocatore ritirato ha intenzione di tornare, una delle cose da fare è avvisare con sei mesi d’anticipo l’ITIA così da essere reintegrato.

Qualora tale ritorno si concretizzasse, tutto lascia pensare che Serena Williams partecipi allo US Open in doppio insieme alla sorella Venus e magari anche nel misto vista l’introduzione del nuovo format. Sullo sfondo ci sono invece le Olimpiadi di Los Angeles 2028, distanti oltre due anni ma speciali per la campionessa di Compton perché si giocano a pochi chilometri da dove è cresciuta.