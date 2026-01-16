Australian Open 2026, Cobolli: “Molto distante da Sinner e Alcaraz, ma me la gioco con tutti”

A pochi giorni dall’inizio dell’Australian Open, Flavio Cobolli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, toccando vari temi tra cui la distanza con i migliori tennisti al mondo: “Bisogna essere realisti nella vita e al momento sono molto distante da Sinner e Alcaraz. Non mi nascondo nel dirlo. È una cosa abbastanza ovvia, però è anche abbastanza ovvio che io me la possa giocare con tutti“.

Quando gli è stato chiesto se l’obiettivo per il 2026 sia la top 10, Cobolli ha risposto: “Bisogna essere un po’ – non c’è un parola ben definita – spavaldi. Stiamo lavorando per quello, è il nostro più grande obiettivo. Ovviamente non so se ci riuscirò, ma vogliamo partire forte con l’inizio di stagione perché non ho avuto grandi risultati lo scorso anno e secondo me posso fare una bella stagione anche partendo forte“.