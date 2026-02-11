Federer, ritorno speciale sull’erba per l’ingresso nella Hall of Fame

Roger Federer tornerà in campo e lo farà sulla sua superficie prediletta. Questa volta, però, non lo vedremo al Centre Court di Wimbledon – dove ha conquistato ben otto titoli – ma sull’erba di Newport (Rhode Island), per una cerimonia ancora più speciale. Il campione svizzero entrerà infatti nella International Tennis Hall of Fame e, per l’Induction Celebration, giocherà un doppio insieme ad altre leggende del tennis mondiale.

Venerdì 28 agosto ci sarà quindi un’occasione più unica che rara: avere ancora la possibilità di osservare lo “Swiss Maestro” incantare con la racchetta in mano. L’evento, presentato da Fidelity Investments, prevede, oltre al match celebrativo, un Red Carpet Pre-Show completamente rinnovato e una Watch Party per tutti i tifosi prima della cerimonia di induzione. I fan avranno la possibilita di seguire insieme lo spettacolo sul maxischermo del campo centrale situato all’interno del complesso della Hall of Fame.

Con i biglietti a partire da novanta dollari, si potrà dunque gustare re Roger sulla superficie che lo ha visto trionfare ben 192 volte in carriera. Ad accompagnare lo svizzero, che sarà inserito all’interno della Player Category, ci sarà anche Mary Carillo, oggi commentatrice sportiva, che farà il suo ingresso nella Contributor Category.