ATP 500 Dallas: avanzano Fritz e Shelton, 600 vittorie per Cilic

Completato il secondo giorno del main draw dell’ATP 500 di Dallas che ha regalato non poche sorprese. Ecco il recap della giornata appena conclusa.

OK FRITZ E SHELTON

Cammino che prosegue in scioltezza per i due statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente numero 1 e 2 del seeding. Il classe 1997 ha superato Marcos Giron 6-4 5-7 7-6(1), mentre il nativo di Atlanta non ha avuto problemi contro Gabriel Diallo: 6-4 6-4 il risultato finale.

INFINITO CILIC

Marin Cilic ha staccato il pass per gli ottavi di finale andando a segno contro Learner Tien: 7-5 7-6(4) e seicentesima vittoria in carriera per il croato. Ha lasciato il Texas, invece, Grigor Dimitrov, rimontato da Alex Michelsen. Dopo aver ceduto il primo parziale, il numero 41 del mondo ha reinserito la marcia giusta e ha affondato un doppio 6-4, chiudendo con un bottino di 16 ace totali.

PARTE BENE ‘SHAPO‘

Il campione in carica Denis Shapovalov ha lasciato solo le briciole a Rafael Jodar: solo tre i giochi vinti dall’iberico, per una sfida dal copione a senso unico chiusa in poco più di un’ora. Battaglia di tre set tra Miomir Kecmanovic e Sho Shimabukuro: due tie-break, cinque palle break concesse in tutto il match e sfida risolta solo nel parziale conclusivo in favore del serbo. Aleksandar Kovacevic ha conquistato, infine, il derby a stelle e strisce con Patrick Kypson, con il punteggio di 6-4 7-6(1).