ATP 500 Dallas: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 11 febbraio. In campo Fritz

Il programma della terza giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledi 11 febbraio per l’ATP 500 di Dallas 2026. In campo sul centrale il numero 1 del seeding Taylor Fritz che sfiderà Brandon Nakashima. Derby a stelle e strisce anche tra Tommy Paul e Jenson Brooksby, mentre la terza testa di serie del tabellone Alexander Davidovich Fokina se la vedrà con Alex Michelsen.
Il programma di mercoledì 11 febbraio
Center Court
Ore 19:00 – (5) Paul vs Brooksby
A seguire – Michelsen vs (3) Davidovich Fokina
Non prima delle 2:00 – (1) Fritz vs Nakashima
A seguire – Korda vs (8) Tiafoe
Grandstand
Ore 19 – (WC) Svajda vs Quinn
A seguire – Duckworth vs (WC) Spizzirri
A seguire – Walton vs Mannarino