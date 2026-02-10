ATP 250 Buenos Aires 2026: Passaro, così fa male! Passa Buse in rimonta

Finisce in modo amaro il primo turno di Francesco Passaro all’ATP 250 di Buenos Aires 2026. Il perugino viene sconfitto in rimonta dal peruviano Ignacio Buse, numero 96 del mondo, con il punteggio di 5-7 7-5 6-4 dopo 2 ore e 34 minuti di una partita ricca di stravolgimenti e occasioni mancate.

Per Buse arriva così l’accesso al secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero 4 Sebastián Báez. Si chiude invece, dopo due buone vittorie nelle qualificazioni, il percorso di Passaro nella prima tappa della tournée sudamericana su terra battuta.

LA PARTITA

Il match si sviluppa sul filo dell’equilibrio nel primo set, con entrambi i giocatori molto attenti al servizio: fino al dodicesimo game nessuno dei due concede palle break. Proprio nel momento decisivo è l’azzurro a trovare l’allungo, alzando il livello in risposta e strappando il servizio a Buse al secondo set point, chiudendo così il parziale per 7-5.

Nel secondo set Passaro parte con maggiore aggressività. La pressione in risposta aumenta fin dai primi game e nel quarto gioco l’italiano piazza il break a zero, prendendo il controllo del parziale e mettendo la partita sui binari giusti. Arriva il doppio break nel sesto game che porta Francesco a servire per il match sul 5-1. Da quel momento, però, la partita cambia volto. Buse annulla due match point sul 5-3, rientra fino al 5-5 e piazza il break decisivo nell’undicesimo game, chiudendo il set 7-5.

Il terzo parziale diventa soprattutto una sfida di nervi. Passaro è bravo a restare in partita dopo la rimonta subita, ma nel settimo game Buse trova i punti chiave e, alla seconda occasione, strappa il servizio all’azzurro. Sul 5-3 il perugino si aggrappa con forza al match, annulla tre match point consecutivi recuperando da 0-40, ma il peruviano non trema al servizio e chiude l’incontro per 6-4.