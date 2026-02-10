Challenger Tenerife 2 2026: Maestrelli e Travaglia al secondo turno

Altra settimana ricca di appuntamenti a livello Challenger per gli italiani. Dal 9 al 15 febbraio azzurri protagonisti nei seguenti tornei: Pau 125 (cemento indoor), Tenerife 2 75 (cemento), Chennai 50 (cemento). Dopo le ottime vittorie di Luca Nardi e Giulio Zeppieri in Francia, avanza anche Lorenzo Carboni a Chennai. A Tenerife vittorie per Francesco Maestrelli e Stefano Travaglia.
Tenerife 2
Soffre più del previsto ma vince Maestrelli: 2 ore e 33 minuti per sconfiggere il qualificato Sergio Callejon Hernando (n. 527 ATP). Finisce 4-6 6-2 6-4 per il finalista della scorsa settimana. Montagne russe anche per Travaglia che vince 6-3 5-7 7-5 in 2 ore e 21 minuti contro Abdullah Shelbayh. Esce invece Gabriele Piraino. Dopo aver superato le qualificazioni, il siciliano perde 6-3 6-4 da Lloyd Harris (n. 186 ATP) senza mai avere palla break. Fuori anche Lorenzo Giustino che si ferma per 6-4 2-0 contro Daniel Merida, vincitore della prima settimana. L’azzurro si ritira dopo aver ceduto il servizio a inizio secondo set.
Chennai
Sul cemento indiano di Chennai, Lorenzo Carboni sfrutta il ritiro del tennista di casa Prajwal Dev dopo aver vinto 6-2 il primo set. Saluta il torneo, invece, Alexandr Binda sconfitto da Duje Ajdukovic (n. 327 ATP). Termina con un doppio 6-4 a favore del croato una partita lottatissima con ben 8 break.