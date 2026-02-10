ATP Finals in chiaro, accordo vicino: i diritti verso Mediaset

Come riporta l’ANSA, è stato raggiunto un accordo, in attesa della firma ufficiale, per i diritti televisivi in chiaro delle ATP Finals tra l’ATP e Mediaset. L’intesa dovrebbe avere una durata di almeno tre anni e consentirebbe alle reti del gruppo di Cologno Monzese di trasmettere il prestigioso evento di fine stagione, battendo la concorrenza della Rai, che deteneva i diritti fino al 2025.
Secondo quanto riferito dall’ANSA, l’offerta economica presentata da Mediaset è risultata decisiva per superare quella del servizio pubblico, aprendo così a un nuovo ciclo televisivo per il torneo che riunisce ogni anno gli otto migliori giocatori del ranking mondiale.
Parallelamente, restano positive le prospettive per la permanenza dell’evento a Torino anche oltre l’edizione già programmata per questa stagione.
Le ATP Finals, uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale, vinte nelle ultime due edizioni da Jannik Sinner, sono infatti confermate in Italia fino al 2030, con il capoluogo piemontese che mantiene solide possibilità di restare la sede del torneo anche negli anni successivi.