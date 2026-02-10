ATP 500 Rotterdam 2026: Bolelli/Vavassori avanti, difesa del titolo iniziata nel migliore dei modi

Inizia con una vittoria il percorso dei campioni in carica Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP 500 di Rotterdam 2026. La coppia azzurra, detentrice del titolo conquistato dodici mesi fa, ha superato al primo turno i lucky loser Johannes Ingelsen e Mick Veldheer con il punteggio di 6-3 7-6(8), guadagnando così l’accesso al secondo turno.

Gli italiani avrebbero dovuto affrontare inizialmente il duo formato da Alexander Bublik e Valentin Royer, costretto però al forfait per problemi fisici del tennista francese. Al loro posto è entrata la coppia danese-olandese proveniente dalle qualificazioni, che ha comunque impegnato i campioni in carica soprattutto nel secondo parziale. Al prossimo turno la coppia italiana affronterà i vincitori della sfida tra Arends/Arneodo e Arnaud/Verbeek, continuando la difesa del titolo conquistato nella passata edizione del torneo olandese.

LA PARTITA

L’avvio di match è stato leggermente complicato per gli azzurri, costretti ad annullare tre palle break nel terzo game. Scampato il pericolo, Bolelli e Vavassori hanno preso in mano l’inerzia del set trovando il break decisivo nel sesto gioco, sufficiente per chiudere il primo parziale sul 6-3.

Nel secondo set la sfida è rimasta in equilibrio: fondamentale il turno di battuta salvato da Bolelli, capace di annullare quattro palle break, recuperando da 0-40. Il set si è così deciso al tie-break, dove Ingelsen e Veldheer si sono portati avanti 5-3 senza però sfruttare due set point. I campioni in carica hanno reagito con esperienza, chiudendo al secondo match point per 10-8 dopo 1 ora e 28 minuti di gioco.