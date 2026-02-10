WTA 1000 Doha 2026: Errani/Paolini vittoria e secondo turno conquistato

Torna in campo l’affiatato doppio composto da Sara Errani e Jasmine Paolini, che dopo la delusione dell’uscita al secondo turno all’Australian Open 2026 ritrovano la vittoria al primo turno del WTA 1000 di Doha. Vittoria facile contro Ulrikke Eikeri e Xinyu Jiang: finisce 6-3 6-1 in soli 58 minuti.

La partita

Il primo set rimane in perfetto equilibrio fino al sesto gioco, quando le azzurre conquistano il primo break della partita. Eikeri e Jiang, però, reagiscono subito rimettendosi in scia grazie al contro-break. Errani e Paolini, a loro volta, vincono un altro game in risposta portandosi sul 5-3. Poi chiudono il parziale col favore del servizio, nonostante il deciding point sul 40-40.

Il secondo parziale si mette subito in discesa per le azzurre che vincono nuovamente il turno di risposta e consolidano il vantaggio, portandosi sul 2-0. La partita sostanzialmente si chiude con il secondo break che porta le numero 1 del seeding sul 4-1 e servizio. L’ennesimo game vinto in risposta fissa il punteggio sul 6-1 e consegna la netta vittoria a Errani e Paolini.