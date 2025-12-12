Alcaraz premiato come miglior sportivo di Murcia: “Obiettivo 2026? Vincere l’Australian Open”

“Il mio obiettivo per il 2026 è chiaro: provare a vincere l’Australian Open“. Lo afferma Carlos Alcaraz in occasione della cerimonia che gli ha permesso di ottenere il premio al merito sportivo della regione Murcia. L’allievo di Juan Carlos Ferrero ha raccontato ai media presenti il percorso che lo porterà a giocare il primo Slam dell’anno con l’obiettivo di completare il Career Grand Slam: “A breve inizierò la pre season, durante la quale spero di lavorare al meglio sia dal punto di vista fisico che mentale. Il fatto che l’Australian Open sia il primo Slam dell’anno può essere sia un bene che un male: spero di prepararlo nel miglior modo possibile con l’obiettivo di vincerlo mostrando un buon livello di tennis“.

MAI IN SEMIFINALE

Nel 2024 sconfitto da Alexander Zverev, nel 2025 da Novak Djokovic. All’Australian Open il sei volte campione Slam non è mai riuscito ad andare oltre i quarti di finale ed è lui stesso a provare a darne una spiegazione: “In quel momento dell’anno ci sono giocatori che riescono a performare meglio di me. In Australia ho giocato bene ma mi sono sempre mancati alcuni piccoli dettagli per vincerlo. Spero e credo che il prossimo anno sarà diverso“.