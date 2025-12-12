Roddick sul possibile ritorno di Serena Williams: “Nessuno rientra nei protocolli antidoping senza motivo”

“Non rientri nei protocolli antidoping per restare ritirato, al 1000%”. Andy Roddick, nel suo podcast “Served”, dice la sua senza mezzi termini sulla questione Serena Williams. La 23 volte campionessa Slam ha informato l’ITIA di voler essere riammessa nei controlli antidoping, scatenando una serie di voci e speculazioni su un suo possibile ritorno in campo. La diretta interessata era poi intervenuta su X scrivendo: “Oddio, NON tornerò”.

Dopo le dichiarazioni del portavoce ITIA Adrian Bassett a The Athletic e quelle di Mouratoglou, anche Roddick ha voluto dire la sua. L’ex numero 1 ATP sostiene che nessuno vorrebbe “urinare in un barattolo una volta ogni tanto” senza alcun motivo apparente. Sottolinea anche che lui, da atleta ritirato, non rientrerebbe mai nei protocolli antidoping senza una ragione ben precisa.

Al tempo stesso, però, Roddick concede a Serena il beneficio del dubbio: “Non dico che lo faccia perché sa che tornerà”. Prosegue riflettendo sul fatto che Venus Williams sia ancora in attività e che agli US Open 2025 abbia disputato un ottimo torneo di doppio in coppia con Leylah Fernandez. Quindi avanza la sua ipotesi: “Forse esiste un mondo in cui Venus Williams smetterà di giocare. Quale modo migliore di festeggiare che con tua sorella accanto?”. Insomma, la questione Serena Williams tiene ancora banco tra ipotesi, prese di posizione e smentite.

A cura di Luca Innocenti