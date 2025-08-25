US Open 2025: 89 errori gratuiti affondano Madison Keys, Renata Zarazua scrive la storia del Messico

Clamorosa sorpresa allo US Open 2025: la statunitense Madison Keys, campionessa in carica dell’Australian Open e sesta testa di serie, è stata eliminata al primo turno dalla messicana Renata Zarazua, numero 82 del ranking WTA. Sull’Arthur Ashe Stadium, la 27enne di Città del Messico ha firmato l’impresa della carriera vincendo 6-7 (10-12), 7-6 (7-3), 7-5 dopo oltre tre ore di battaglia.

La chiave del match sono stati i 89 errori non forzati commessi da Keys, un numero impressionante che ha condizionato la sua prestazione. “Già dall’inizio del primo set sentivo di non stare giocando il mio miglior tennis. Mi sono fatta sopraffare dalla voglia di vincere e non mi sono concentrata sul mio gioco”, ha ammesso l’americana in conferenza stampa.

Zarazua ha così regalato al Messico una vittoria storica: una tennista messicana non batteva una top ten da trent’anni, quando Angelica Gavaldón superò Jana Novotná nel 1995. Nel post-partita la Zarazua ha dichiarato: “Sono piccola e quando sono entrata nell’Arthur Ashe ho pensato: ‘Oddio, il campo è enorme’. Ho cercato di trovare la mia strada e semplicemente di godermela”, ha raccontato emozionata la messicana.

Con questa clamorosa eliminazione, lo US Open 2025 perde subito una delle sue protagoniste annunciate, mentre la sorprendente Zarazua scrive una pagina di storia del tennis latinoamericano.