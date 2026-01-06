WTA AUCKLAND 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 7 gennaio

Il programma della terza giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di mercoledì 7 gennaio per il WTA Auckland 2026. Grande attesa per il primo match di giornata, dalle 23:30 sul Campo Centrale, tra la classe 2007 Iva Jovic e la 2006 Sara Bejlek. A seguire, sempre sul Centre Court, la britannica Jones sfiderà la qualificata Kraus per un posto nei quarti di finale. Non prima delle ore 6:00, la cinese Xinyu Wang affronterà la messicana Renata Zarazua. Chiudono il programma sul campo principale le due qualificate Sofia Costoulas e Kaitlin Quevedo. Sul Grand Stand, i doppi faranno da protagonisti nella notte italiana di mercoledì 7 gennaio.

IL PROGRAMMA DI MARTEDÍ 6 GENNAIO

Centre Court

Ore 23:30 e a seguire

(3) Jovic – Bejilek

(Q) Kraus – Jones

Aoyama/Linette – (2) Guo/Mladenovic

Non prima delle ore 6:00 e a seguire

(7) Wang – Zarazua

(Q) Coustolas – (Q) Quevedo

Grandstand

Ore 1:00

(3) Xu/Yang – Haverlag/Lumsden

Non prima delle ore 4:30

McNally/Tjen – (4) Ninomiya/Sutjiadi