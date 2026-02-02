Ghibaudo diventa professionista: “Inizia un nuovo capitolo della mia vita”

L’Università del Kentucky perde il suo numero 1. Poco prima dell’inizio della stagione primaverile e dell’avvento della Southeastern Conference (SEC), Antoine Ghibaudo ha annunciato, tramite il suo profilo Instagram, la decisione di passare al professionismo. “Ho deciso di dedicarmi interamente al tour professionistico e concentrarmi sui miei obiettivi – annuncia il tennista francese -. Inizia per me un nuovo capitolo della mia vita, ma sarò sempre orgoglioso di essere stato parte di questa famiglia”. Diversi i ringraziamenti rivolti ad amici, familiari, coach e membri dello staff che hanno accompagnato il classe 2005 nel percorso universitario. Ora, dalla posizione numero 356 del ranking, partirà la scalata e il nuovo viaggio del nativo di Rambouillet.