Darderi deciso in ottica 2026: ”Il mio obiettivo è entrare in top 20”

Una delle note liete del movimento italiano di quest’anno è stata certamente Luciano Darderi. L’annata in realtà è stata caratterizzata da qualche sconfitta di troppo, ma hanno fatto da contraltare le tre vittorie 250 a Marrakech, Bastad e Umago, che hanno fatto impennare la sua classifica portandolo attualmente a ricoprire la posizione numero 25. Pertanto si può parlare di una stagione decisamente positiva e che gli consente di proiettarsi verso la top 20. Dei temi appena citati ha trattato nell’intervista rilasciata al giornale ‘Tuttosport‘, sbilanciandosi anche su cosa si aspetta dal futuro. L’ambizione è importante se si vuole innalzare sempre più il proprio livello, e infatti il primo traguardo che vuole raggiungere nel 2026 è chiaro, entrare in top 20: ”Il mio obiettivo è entrare in modo stabile nei primi 20 venti del mondo, i punti di distacco sono 600 quindi occorrerà essere concentrati sin da subito”.

Rivalità Sinner Alcaraz e sogno nel cassetto

A Darderi viene chiesto un parere sul confronto del momento, quello tra Sinner e Alcaraz, e dei benefici che il tennis, italiano e non, ne può trarre, a tal proposito si esprime così: “Il tennis sta vivendo un’ottima fase in Italia e nel mondo. La visibilità del nostro sport e dei suoi protagonisti è molto elevata grazie a Sinner e Alcaraz che sono attualmente su un altro livello”. Il ventitreenne originario della provincia di Buenos Aires, ha però un sogno ‘proibito’, quello di essere al top della forma a maggio, quando avranno luogo gli Internazionali d’Italia, torneo a cui tiene moltissimo, e che quest’anno lo ha visto uscire al secondo turno, per mano del britannico Jack Draper: ”Vincere a Roma è il mio sogno, per questo mi auguro di fare meglio nel 2026. Migliorarsi sempre è il mio obiettivo”.