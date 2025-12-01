Milano-Cortina 2026, Paolini porterà la Fiamma Olimpica in Italia: data e tragitto

Ancora pochi giorni e Jasmine Paolini prenderà in mano la torcia olimpica. Ambassador di Milano Cortina 2026, la tennista azzurra – oro olimpico in doppio a Parigi 2024 al fianco di Sara Errani – sarà tedofora ad Atene giovedì 4 dicembre in occasione della Cerimonia di Consegna. Affiancata dal campione Olimpico di ciclismo Filippo Ganna, accompagnerà la Fiamma fino a Roma.
La Cerimonia di Consegna della Fiamma all’Italia è prevista allo Stadio Panathinaiko alle 11.00 ore locali (le 10.00 italiane) del 4 dicembre. Paolini prenderà parte all’ultima frazione della staffetta greca, affiancata da Ganna. L’Italia torna così a raccogliere il testimone dopo la presenza di Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler all’Accensione della Fiamma a Olimpia.
Per quanto riguarda la staffetta greca, durata nove giorni, si concluderà con l’accensione del Calderone Olimpico da parte della pallanuotista Elena Xenaki, insieme alle compagne di Nazionale. A seguire è in programma il passaggio ufficiale della Torcia dal presidente del Comitato Olimpico Ellenico, Isidoros Kouvelos, a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. La Fiamma arriverà in Italia a bordo di un volo ITA Airways, con atterraggio previsto alle ore 17.00 all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino.