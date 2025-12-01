Play-out Serie A1: tra rimonte e battaglie, ecco le squadre che restano nella massima serie

Si sono concluse le gare di ritorno dei play-out salvezza della Serie A1 maschile e femminile, che hanno consegnato i verdetti definitivi in vista della stagione 2026.

Nel tabellone maschile conquistano la permanenza nella massima serie Tennis Comunali Vicenza, TC Rungg Sudtirol, CT Zavaglia Ravenna e CT Palermo.

Per quanto riguarda invece il femminile, manterranno un posto in Serie A1 il TC Prato e il TC Padova Argos, entrambe vittoriose nei rispettivi confronti.

PLAY-OUT MASCHILI – RITORNO



Tennis Comunali Vicenza – TC Sinalunga 4-2

(Andata 3-3, Vicenza salva – Sinalunga retrocede)

Dopo il pareggio dell’andata sui campi toscani, il Tennis Comunali Vicenza completa l’opera e conquista la salvezza davanti al proprio pubblico. In Toscana la sfida si era chiusa 3-3, con il grande equilibrio certificato dalle rimonte di De Marchi su Peruffo 3-6 7-6(7) 6-4 e dal doppio Bosio/Peruffo che aveva annullato un match point a Malfetti/Serafini prima di imporsi 11-9.

Nel ritorno a Vicenza la parità regge fino ai singolari, chiusi sul 2-2. Importante per i toscani la vittoria ancora una volta di Andrea De Marchi, che rimonta Peruffo 3-6 7-5 6-1 al termine di un’altra battaglia di grande intensità. Il punto che vale la salvezza arriva però dal doppio conclusivo: Battiston/Picchione superano Kovalik/Vanni 6-4 5-7 10-8 facendo esplodere la festa della neopromossa, che sfrutta al meglio il fattore casa e resterà in Serie A1 anche nel 2026. Per TC Sinalunga, campione d’Italia 2022, arriva invece la retrocessione in Serie A2.

TC Rungg/Sudtirol – Park Tennis Club Genova 3-1

(Andata 4-2, Rungg salvo – Park Genova retrocede)

Il TC Rungg Sudtirol chiude la pratica già nei singolari del ritorno e condanna il Park Tennis Club Genova alla retrocessione. Dopo il 4-2 ottenuto in trasferta nella gara d’andata, con le vittorie pesanti di Franco Agamenone su Coppejans e del doppio Figl/Napolitano, i sudtirolesi avevano costruito un margine importante.

Nel match di ritorno servono solo i singolari per definire il verdetto: Napolitano supera Sorrentino, mentre per Genova arriva solo il punto della bandiera firmato da Gianluca Mager, vittorioso su Weis. Con il 3-1 finale il Rungg archivia la salvezza, mentre per il Park Tennis Club Genova, semifinalista nel 2024, arriva una retrocessione pesante al termine di una stagione mai decollata.

CT Vela Messina – CT Zavaglia 1-4

(Andata 3-3, Zavaglia salvo – Messina retrocede)

Il confronto più equilibrato dei play-out si chiude con la grande impresa del CT Zavaglia, che dopo il 3-3 dell’andata espugna Messina per 4-1 e conquista la permanenza in Serie A1. In Sicilia pesano le assenze, in particolare quella di Fausto Tabacco, impegnato in una finale ITF.

L’andata era stata ricca di ribaltamenti, con il successo di Fausto Tabacco su Carlo Alberto Caniato 4-6 6-4 6-3 e la rimonta in doppio di Paul/Varsalona su Fatic/Satta. Nel ritorno, però, Zavaglia parte fortissimo con le vittorie nette di Caniato e Valletta, e chiude i conti con il doppio decisivo. Messina resta aggrappata grazie al successo di Giorgio Tabacco su Fatic, ma non basta: dopo il titolo del 2023, il club siciliano saluta la massima serie e retrocede in Serie A2.

CT Palermo – Junior Tennis Perugia 3-1

(Andata 4-2, Palermo salvo – Perugia retrocede)

Termina dopo un solo anno l’avventura dello Junior Tennis Perugia in Serie A1. Il CT Palermo, forte del 4-2 ottenuto in trasferta nell’andata, chiude nuovamente con un successo per 3-1 anche nel ritorno casalingo, confermando il proprio posto nella massima serie.

Nella prima sfida in Umbria si erano fatti notare Gabriele Piraino, autore di una grande rimonta su Passaro 4-6 6-4 7-5, e Potenza contro Gerini. Nel ritorno, giocato solo sui singolari, Piraino si ripete battendo ancora Passaro 6-2 7-6(1), mentre il punto decisivo arriva da Oetzbach, vincitore su Gianessi 1-6 6-2 7-6(4). Perugia, neopromossa, retrocede in A2, mentre Palermo festeggia la salvezza.

PLAY-OUT FEMMINILI – RITORNO

Tennis Beinasco – TC Padova Argos 0-1

(Andata 0-4, Padova salvo – Beinasco retrocede)

Serviva una vera “mission impossible” al Tennis Beinasco, campione d’Italia nel 2018, per provare a rimettere in piedi il confronto dopo il pesante 4-0 subito all’andata sui campi del TC Padova Argos. In Veneto erano state decisive le vittorie di Maria Serban su Jennifer Ruggeri 6-4 7-5 e di Darja Semenistaja sull’esperta Federica Di Sarra, che avevano indirizzato la sfida in maniera chiara.

Nel match di ritorno, alle piemontesi serviva una rimonta perfetta, ma Padova chiude subito i conti grazie a Carolina Gasparini, che supera Federica Rossi 7-6(4) 6-1 e firma il punto che vale la salvezza matematica. Per Beinasco arriva così la retrocessione in Serie A2, mentre il TC Padova Argos conferma la propria permanenza nella massima serie.

TC Parioli – TC Prato 1-4

(Andata 3-1, Prato salvo – Parioli retrocede)

Rimonta clamorosa del TC Prato, che ribalta il 3-1 subito all’andata e conquista la salvezza al termine di una battaglia sportiva intensissima, decisa solo al doppio di spareggio. In trasferta, il Parioli si era portato avanti grazie alla vittoria di Rosatello su Stefanini 6-4 6-2, ma il ritorno tra le mura romane prende tutt’altra direzione.

Prato parte fortissimo: Tatiana Pieri lascia appena due giochi a Ferro, mentre Stefanini ne concede quattro alla croata Lukas, riportando subito la sfida in equilibrio sul piano complessivo. Il TC Parioli rientra però in corsa con il successo di Lombardo su Ricci, che rimanda tutto al doppio.

Nel primo doppio di giornata, Pieri/Turini superano Lombardo/Lukas, costringendo la semifinale allo spareggio finale. L’ultimo e decisivo match è una battaglia punto su punto: ancora Pieri/Turini prevalgono su Lombardo/Lukas, questa volta per 10-8 al match tie-break, firmando la salvezza del TC Prato e condannando la compagine de TC Parioli alla retrocessione in Serie A2.

L’ultimo atto

Con questi risultati si chiude ufficialmente il quadro dei play-out maschili e femminili: alcune squadre conquistano la permanenza nella massima serie, altre salutano la Serie A1 dopo confronti intensi e combattuti fino all’ultimo punto.

Il prossimo appuntamento è adesso con le Finali play-off, in programma il 6 e 7 dicembre a Torino, che assegneranno gli scudetti 2025 al maschile e al femminile.