Serie A2, V-Team pronto all’esordio. Obiettivo salvezza con vista sui play-off

Nel pieno dell’organizzazione di una stagione da “tutto esaurito” e con la gioia per aver visto a fine settembre il talento di casa Carla Giambelli trionfare ai Campionati Europei under 16, gli artefici del progetto V-Team si preparano all’esordio nel Campionato di Serie A2. “La rosa – racconta Marco Baio che, con il direttore tecnico Duvier Medina, guida la squadra – è rodata perché abbiamo voluto confermare i ragazzi che così bene hanno fatto lo scorso anno quando, per la terza volta in altrettante partecipazioni, siamo riusciti a centrare i play-off”. A partire dai due leader di questo gruppo, il classe 1994 francese Mathias Bourgue, ex n.140 Atp, e Federico Arnaboldi, 23enne di Cantù che quest’estate ha conquistato a Verona il suo primo titolo nel circuito Atp Challenger e attualmente occupa la 229ª posizione del ranking mondiale. “Quest’anno sarà fondamentale vincere le partite che sono alla nostra portata – continua il coach – perché, sulla carta, ci sono due squadre che partono favorite grazie a una rosa di tutto rispetto: Match Ball Firenze e Canottieri Casale. Poi ci sono diversi team che possono ambire al terzo posto in palio, valevole per i play-off promozione. Soprattutto, sarà importante fare risultato in casa contro i campani del Team Avino e il Ct Lecce Mario Stasi”. La terza freccia all’arco del team brianzolo è Pietro Fellin, il 23enne cresciuto a Monza, reduce dall’esperienza nei College USA. “Poi per quanto riguarda il nostro vivaio – continua Baio – ci affidiamo a due ragazzi che rappresentano il futuro di questa squadra: il promettente 18enne William Mirarchi e il classe 2006 Gianluca Filoramo, ragazzo cresciuto al Tennis Club Villasanta”.

A loro si affiancherà la colonna storica del V-Team Andrea Borroni. In rosa anche l’altro veterano Davide Albertoni, ormai maestro a tempo pieno, ma pronto a mettere in campo la sua esperienza per qualche doppio o per imprevedibili emergenze. Il regolamento infatti, obbliga a schierare a ogni incontro due singolaristi e due doppisti provenienti dal vivaio. Nella lista dei giocatori a disposizione ci sono anche il classe 2008 Van Son Didoni e, dalla squadra di Serie C, Alessandro Cima, talenti ancora acerbi per giocare una competizione come la Serie A2 ma con prospettive interessanti. Quando mancano ormai pochi giorni al via della nuova stagione, la quarta consecutiva nella seconda divisione del campionato nazionale a squadre, i ragazzi del V-Team sono pronti: domenica 6 ottobre, i brianzoli esordiranno nel Girone 3 contro la corazzata toscana del Match Ball Firenze che potrà schierare giocatori del calibro di Fabian Marozsan (top 50 Atp) e Jacopo Berrettini. “Andiamo a Firenze contro una squadra sulla carta fortissima dove ritroveremo anche un nostro ex giocatore, Gianmarco Ferrari. L’obiettivo – conclude il co-capitano Marco Baio – è quello di sempre: la salvezza. Poi se arrivano i play-off tanto di guadagnato”. Per vedere all’opera il V-Team tra le mura amiche, bisognerà attendere domenica 20 ottobre quando, sui campi in terra battuta indoor del Villa Reale Tennis di Monza, arriveranno i campani del Team Avino per un match già decisivo per dare la giusta impronta alla stagione.

Leggi anche: