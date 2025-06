Nuova impresa del Tc Milano: la squadra maschile è promossa in Serie B2

Due salti di categoria nel giro di venti giorni. È questo il bottino messo a referto dal settore agonistico del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, che si conferma sempre più come una delle migliori realtà del panorama tennistico nazionale. Dopo aver centrato a inizio giugno la promozione in Serie B1 con la formazione femminile guidata da Susan Bandecchi e Alberta Brianti, il club lombardo può festeggiare ora l’approdo alla Serie B2 maschile, grazie al doppio successo ottenuto contro il Circolo Tennis L’Aquila nel turno unico della fase nazionale dei play-off di Serie C.

A spalancare le porte della Serie B2 al Tc Milano è stato l’incontro d’andata disputato sui campi di via Arimondi e conclusosi con un roboante 6-0: alle agevoli vittorie di Andrea Tognolini su Davide Liberati e di Matteo Ceradelli su Enrico Iannuzzi, si sono aggiunte le affermazioni in tre parziali di Edoardo Cecchetti su Mattia Paolo Pagano e di Tommaso Cecchetti su Gabriel Joseph Sardo, mentre gli incontri di doppio hanno visto esultare Ghia-Tognolini e Ceradelli-Versteegh. La sfida di ritorno, andata in scena in Abruzzo, si è chiusa dopo i due singolari conquistati da Andrea Tognolini (6-3 6-0 su Mattia Paolo Pagano) e Mattia Rubicondo (6-3 6-2 su Gianluca Centi Pizzutilli), non essendoci più alcuna chance per il Ct L’Aquila di rimontare lo svantaggio accumulato nel doppio confronto.

A livello di campionati nazionali, il prossimo appuntamento di spessore per il Tc Milano sarà rappresentato dall’esordio della formazione maschile in Serie A2: la fase a gironi prenderà il via il prossimo 5 ottobre e si concluderà dopo poco più di un mese, il 9 novembre. Alla prima squadra del club lombardo saranno aggregati tanti giovani del settore agonistico che hanno appena scritto un’importante pagina di storia in Serie C, arrivando a ottenere la promozione con un organico composto interamente da ragazzi che si allenano quotidianamente nelle strutture del Tc Milano.

Serie C maschile – Turno unico fase nazionale play-off (andata)

Tennis Club Milano A. Bonacossa – Circolo Tennis L’Aquila 6-0

Andrea Tognolini (M) b. Davide Liberati (A) 6-1 6-1, Edoardo Cecchetti (M) b. Mattia Paolo Pagano (A) 2-6 6-3 6-1, Tommaso Cecchetti (M) b. Gabriel Joseph Sardo (A) 6-4 1-6 6-4, Matteo Ceradelli (M) b. Enrico Iannuzzi (A) 6-0 6-0, Ghia/Tognolini (M) b. Centi Pizzutilli/Sardo (A) 7-5 7-6, Ceradelli/Versteegh (M) b. Iannuzzi/Liberati (A) 6-1 6-1.

Serie C maschile – Turno unico fase nazionale play-off (ritorno)

Circolo Tennis L’Aquila – Tennis Club Milano A. Bonacossa 0-2

Andrea Tognolini (M) b. Mattia Paolo Pagano (A) 6-3 6-0, Mattia Rubicondo (M) b. Gianluca Centi Pizzutilli (A) 6-3 6-2.

