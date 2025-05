Tc Milano sul velluto, altro 4-0 e punteggio pieno in Serie B2. Sorride anche la C maschile: è al turno decisivo dei play-off

Prosegue a gonfie vele l’avventura del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa nel campionato di Serie B2 femminile. Nel secondo impegno stagionale nel Girone 1, la compagine guidata dal responsabile tecnico Matteo Cecchetti ha superato le piemontesi de Il Poggio Agrisport di Poirino (provincia di Torino) per 4-0, confermandosi a punteggio pieno nelle posizioni di vertice della classifica. Nel prossimo turno, in programma domenica 18 maggio, il sodalizio meneghino sarà atteso dalla trasferta in Toscana sui campi in terra battuta del Circolo Tennis Grosseto, attuale capolista con sette punti.

Così come accaduto all’esordio contro il Circolo della Stampa Sporting di Torino, anche nella seconda domenica di maggio le portacolori del Tc Milano si sono esaltate di fronte al proprio pubblico, mandando in archivio senza alcun patema tutti i quattro incontri in programma. La svizzera Susan Bandecchi, ora numero 184 del ranking Wta, si è imposta con il punteggio di 6-1 6-1 su Shuyue Ma, mentre la maestra del gruppo agonistico Alberta Brianti, ex numero 55 della classifica Wta, non ha concesso nemmeno un game a Carlotta Busso, chiudendo il confronto con un eloquente 6-0 6-0. A mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato Jennifer Scurtu, giovane promessa locale che prima ha regalato al club lombardo il punto della vittoria matematica, superando Alexandra Rusan in due set (6-0 6-1), e poi ha arrotondato ulteriormente lo score, uscendo con le braccia alzate dal match di doppio disputato insieme a Bandecchi, vinto con un doppio 6-1 contro il duo piemontese Ma/Rusan.

A una manciata di chilometri da via Arimondi, ha esultato quasi in contemporanea anche la squadra di Serie C maschile del Tc Milano, vittoriosa per 5-1 in casa dell’Harbour Club Milano nel primo turno del tabellone regionale. Chiuse le sfide di singolare con due punti di margine (3-1), in virtù delle affermazioni di Edoardo Cecchetti, Andrea Tognolini e Alessandro Meo, a dare l’aritmetica certezza del passaggio del turno alla squadra di capitan Marco Rossi sono stati i sigilli nei doppi da parte delle coppie Ceradelli-Versteegh e Cecchetti-Tognolini. Al turno decisivo dei play-off, domenica 18 maggio, il Tc Milano se la vedrà in casa con il Tennis Club Gallarate. In palio l’accesso al tabellone nazionale che stabilirà le promosse in B2.

SERIE B2 FEMMINILE – TERZA GIORNATA

Tennis Club Milano A. Bonacossa – Il Poggio Agrisport 4-0

Susan Bandecchi (M) b. Shuyue Ma (P) 6-1 6-1, Alberta Brianti (M) b. Carlotta Busso (P) 6-0 6-0, Jennifer Scurtu (M) b. Alexandra Rusan (P) 6-0 6-1, Bandecchi/Scurtu (M) b. Ma/Rusan (P) 6-1 6-1.

CLASSIFICA GIRONE 1

1. Circolo Tennis Grosseto, 7 punti (9-3)

2. Tennis Club Milano Bonacossa, 6 punti (8-0)*

3. Tennis Club Finale Ligure, 6 punti (7-5)

4. Tennis Club Pistoia, 4 punti (5-3)*

5. Junior Tennis Training Ssd, 3 punti (4-4)*

6. Il Poggio Agrisport, 0 punti (2-10)

7. Circolo della Stampa Sporting, 0 punti (1-11)

* una partita in meno

SERIE C MASCHILE – PRIMO TURNO PLAY-OFF (FASE REGIONALE)

Harbour Club Milano – Tennis Club Milano A. Bonacossa 1-5

Edoardo Cecchetti (M) b. Luca Fini (H) 6-0 6-1, Andrea Tognolini (M) b. Andrea Bergomi (H) 6-3 6-1, Edoardo Bianchi (H) b. Alessandro Versteegh (M) 6-3 1-6 7-6, Alessandro Meo (M) b. Matteo Barcia (H) 6-4 6-1, Ceradelli/Versteegh (M) b. Bergomi/Lacarbonara (H) 7-5 6-0, Cecchetti/Tognolini (M) b. Barcia/Fino (H) 6-4 3-4 rit.

