Tennis Club Crema pronto per la Serie B2 femminile, col team più giovane del campionato

Fra le 28 formazioni al via del Campionato nazionale di Serie B2 non ce n’è una sola con l’età media inferiore rispetto a quella delle ragazze del Tennis Club Crema. Un dato che la dice lunga sulla volontà del club di via del Fante di continuare a puntare forte sul vivaio, anche ora che il lungo inseguimento alle divisioni nazionali è stato finalmente completato. Perché dopo anni di Serie C e bocconi amari da digerire nei play-off, lo scorso anno il team capitanato da Daniela Russino è finalmente riuscito a conquistare la promozione in B2 e ora l’esordio nella nuova serie è alle porte, con un campionato da sette giornate spalmate in un mese e mezzo. Le prime due saranno nell’arco di tre giorni: venerdì 25 aprile il debutto in trasferta sui campi del Tennis Comunali Vicenza, mentre domenica 27 aprile saranno le riminesi del Circolo Tennis Marino Casalboni (Sant’Arcangelo di Romagna) le avversarie sui campi di Crema. L’11 maggio una nuova trasferta in Veneto (al Ct Scaligero di Verona), sette giorni più tardi il duello casalingo contro il Tennis Club Triestino. Il 25 maggio l’ultima trasferta, al Tennis Club President di Montechiarugolo (Parma), poi il turno di riposo e quindi la settima e ultima giornata, domenica 8 giugno in casa contro le rivali del Tennis Club Merano.

A formare il team più giovane dell’intero campionato ci sono le under 16 Bianca Maria Bissolotti (2.5) e Giulia Tamirsi (2.8), l’under 14 Guia Mombelli e le due ventunenni Giulia Finocchiaro (2.5) ed Emma Pedretti (2.6), ultima arrivata nella formazione. “Ci siamo prese un posto in B2 dopo una lunga rincorsa – dice la capitana Daniela Russino – e adesso non vediamo l’ora di scendere finalmente in campo. Ci attende un girone tosto: l’obiettivo è di fare il massimo partita dopo partita, per garantirci la salvezza”. Due le opzioni per raggiungerla: o chiudere fra le prime tre (la prima passa in B1, la seconda va ai play-off, la terza si salva direttamente), oppure al quarto o quinto posto e poi lottare nei play-out. Da evitare, invece, sesta e settima posizione che significano retrocessione diretta in Serie C.

Calendario Serie B2 femminile, Girone 2

25 aprile: Tennis Comunali Vicenza – Tennis Club Crema

27 aprile: Tennis Club Crema – Circolo Tennis Marino Casalboni

11 maggio: Circolo Tennis Scaligero – Tennis Club Crema

18 maggio: Tennis Club Crema – Tennis Club Triestino

25 maggio: Tennis Club President – Tennis Club Crema

1 giugno: riposo

8 giugno: Tennis Club Crema – Tennis Club Merano

Serie B2 femminile 2025: la formazione del Tennis Club Crema

Bianca Maria Bissolotti (2.5), Giulia Finocchiaro (2.5), Emma Pedretti (2.6), Giulia Tamirsi (2.8), Guia Mombelli (3.4).

Leggi anche: