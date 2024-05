Vanessa Ricci, che esperienza a Roma. “Tanta emozione, un onore esserci”

Si può uscire dal campo sconfitti, anche nettamente, ma riuscire comunque a essere soddisfatti, portandosi a casa un’esperienza positiva da far fruttare in futuro. È quanto accaduto a Vanessa Ricci, la 33enne portacolori della Special Bergamo Sport, che era impegnata a Roma per gli Internazionali BNL d’Italia di tennis in carrozzina, in un tabellone con quasi tutte le migliori giocatrici del mondo.

Entrata in gara grazie a una wild card della Federazione, la numero 73 del ranking mondiale ha ceduto all’esordio all’olandese Jiske Griffioen, 39 anni, numero 3 al mondo (ed ex numero 1): 6-0 6-0 il risultato in 50 minuti di gioco. Punteggio che poteva essere meno severo, ma che in questo caso nel complesso conta poco. Conta – eccome – l’esperienza nella Capitale: un punto di approdo per chiunque inizi il percorso agonistico in questa disciplina, considerato che parliamo del torneo qualitativamente più importante al mondo, dopo i quattro appuntamenti del Grande Slam.

“Sembrerà strano dirlo – spiega la giocatrice della SBS – ma i miei obiettivi di gioco in qualche modo sono stati rispettati. Sono riuscita nell’intento di affrontare la partita come volevo, e alcuni game ai vantaggi avrei potuto vincerli. L’emozione è stata tanta, già dal riscaldamento. Con l’ulteriore ‘sorpresa’ di trovare la carrozzina che era stata danneggiata durante il volo. Andava sistemata, a mezzogiorno l’ho riprovata ed era pronta, per fortuna. Non so bene come definire questo incontro, ma so che è stato un onore giocare con una ex numero 1 del mondo”.

L’avventura romana di Vanessa non finisce qui, perché c’è ancora il doppio da disputare, insieme all’altra italiana Giulia Valdo. “Io e Giulia – continua la giocatrice orobica – abbiamo già giocato insieme lo scorso anno, e ancora due volte durante questa stagione. Ci conosciamo e sicuramente cercheremo di goderci questa opportunità fino all’ultimo punto”.

