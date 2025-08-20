News

Programma oggi mercoledì 20 agosto doppio misto e qualificazioni Us Open 2025

Francesco Passaro
Francesco Passaro - Foto IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA

Il programma della terza giornata di qualificazioni e della fase finale del doppio misto con gli orari italiani di mercoledì 20 agosto agli US Open 2025. Gli occhi sono ovviamente tutti puntati su Sara Errani e Andrea Vavassori, che dopo una splendida cavalcata nei primi due turni, ora sognano il bis a Flushing Meadows. Nella notte italiana sfideranno Collins/Harrison in semifinale, per poi eventualmente disputare pochi minuti dopo anche l’atto conclusivo della competizione. Ma sui campi di New York proseguono anche le qualificazioni, con cinque azzurri ancora in corsa verso un posto in main draw. Di seguito ecco allora gli italiani che scenderanno in campo durante la terza giornata con i campi di riferimento.

PIOVE A NEW YORK: INIZIO POSTICIPATO. GLI AGGIORNAMENTI

TABELLONE DOPPIO MISTO

TABELLONI QUALIFICAZIONI

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI

MONTEPREMI QUALIFICAZIONI

ORDINE DI GIOCO DOPPIO MISTO

ARTUR ASHE STADIUM
Ore 01:00 – Pegula/Draper vs. Swiatek/Ruud
A seguire – ERRANI/VAVASSORI vs. Collins/Harrison
A seguire – FINALE

QUALIFICAZIONI, ITALIANI IN CAMPO MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

CAMPO 4: CINA vs. Gomez (Ore 17:00)
CAMPO 14: ZEPPIERI vs. Faria (2°match dalle 17:00)
CAMPO 16: GIGANTE vs. Wong (2°match dalle 17:00)
CAMPO 7: STEFANINI vs. Zhao (3°match dalle 17:00)
CAMPO 16: PASSARO vs. Pacheco Mendez (4°match dalle 17:00)

 

