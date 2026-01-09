Quando il sorteggio tabelloni Australian Open 2026? Data, orario italiano, diretta tv e streaming

Quando è previsto il sorteggio dei tabelloni dell’Australian Open 2026? Ecco data, orario e come seguirlo in diretta. Il primo grande appuntamento della stagione si avvicina ed è ovviamente tanta la curiosità di conoscere tutti gli accoppiamenti. Ciò che è certo, è che Jannik Sinner sarà la seconda testa di serie del draw maschile e che sarà quindi dal lato opposto a Carlos Alcaraz come d’altronde sempre è accaduto negli ultimi mesi. Tra le donne, ovviamente la numero uno Aryna Sabalenka guida il seeding.

DATA E ORA SORTEGGIO TABELLONE AUSTRALIAN OPEN IN TV

Il sorteggio dei tabelloni principali dell’Australian Open 2026 si svolgerà nella giornata di giovedì 15 gennaio, alle 04:30 ore italiane (le 14.30 locali). In Italia, la piattaforma Discovery e i suoi canali Eurosport detengono i diritti dell’evento, ma negli anni passati il sorteggio non è mai stato trasmesso in tv. Tuttavia, sarà possibile seguire la cerimonia in diretta streaming sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dell’Australian Open.