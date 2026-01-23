Australian Open 2026, Putintseva: “Felice della mia calma. L’anno scorso avrei tirato qualcosa al pubblico”

“Penso che ci siano stati molti momenti irrispettosi, ad esempio quando urlavano tra il mio primo e il mio secondo servizio. Urlavano davvero forte, giusto per farmi sbagliare. Oppure a un certo punto, credo sul 4-3, un tizio ha iniziato a tossire proprio quando stavo colpendo un dritto. Ho pensato ‘ok, non perderò’. Ero pronta a combattere fino alla morte“. Queste le parole di Yulia Putintseva, intervenuta in conferenza stampa dopo il successo ai danni di Zeynep Sonmez, che le ha regalato l’accesso agli ottavi dell’Australian Open 2026.

Il finale di match è stato piuttosto movimentato e Putintseva ha spiegato le ragioni dietro la sua reazione: “Alcuni spettatori urlavano quando stavo per colpire oppure esultavano dopo un colpo della mia avversaria senza che lo scambio fosse finito. Ma non posso farci nulla. Purtroppo non tutte le persone hanno una formazione tennistica. Ma sono molto felice di aver mantenuto la calma. La Yulia dell’anno scorso probabilmente avrebbe tirato loro qualcosa prima o poi“.

La giocatrice kazaka ha però sottolineato anche il sostegno ricevuto dai suoi tifosi: “Non mi sentivo sola contro il mondo. Ero grata il piccolo gruppo che mi ha sostenuto e cercava di sopravvivere tra il pubblico turco. Li sentivo urlare qualcosa come ‘dai Yulia’, è stato bello“.