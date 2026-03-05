AtpNews

Masters 1000 Indian Wells 2026: Sinner e Alcaraz si allenano fianco a fianco (VIDEO)

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Alcaraz e Sinner - Foto Anthony Behar/SipaUSA
Carlos Alcaraz (l) of Spain and Jannik Sinner (c) of Italy arrive on the practice courts on Day One the 2025 US Open tennis tournament, at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadow-Corona Park, in the Queens borough of New York, NY, August 24, 2025. (Photo by Anthony Behar/SipaUSA)

Spalti gremiti nel Masters 1000 di Indian Wells 2026 per gli allenamenti di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti su due campi confinanti. I due migliori giocatori al mondo si preparano in vista del loro esordio sul cemento californiano e lo hanno fatto a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. Sinner, che debutterà venerdì 6 marzo contro il ceco Svrcina, si è allenato insieme al connazionale Luciano Darderi. Previsto invece per il giorno seguente l’esordio di Alcaraz, che ha scelto di condividere il campo con il ceco Jiri Lehecka. Di seguito il video.

