WTA 1000 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 12 febbraio. In campo Cocciaretto

Luca Innocenti
Elisabetta Cocciaretto in Billie Jean King Cup
Elisabetta Cocciaretto - Foto Getty Images for Billie Jean King Cup.jpg

Giovedì 12 febbraio sarà giornata di quarti di finale al WTA 1000 di Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco. In campo Elisabetta Cocciaretto contro Jelena Ostapenko per giocarsi un posto in semifinale. Cercheranno l’accesso tra le migliori quattro anche Iga Swiatek e Victoria Mboko. Di seguito l’ordine di gioco completo.

Centre court

Ore 13:00 – Ostapenko vs (LL) Cocciaretto

A seguire – Sakkari vs (1) Swiatek

Non prima delle 16:00 – (10) Mboko vs (2) Rybakina o Zheng

A seguire – (14) Muchova vs Kalinskaya o (7) Svitolina

