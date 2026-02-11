WTA 1000 Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 12 febbraio. In campo Cocciaretto

Giovedì 12 febbraio sarà giornata di quarti di finale al WTA 1000 di Doha 2026: programma, orari e ordine di gioco. In campo Elisabetta Cocciaretto contro Jelena Ostapenko per giocarsi un posto in semifinale. Cercheranno l’accesso tra le migliori quattro anche Iga Swiatek e Victoria Mboko. Di seguito l’ordine di gioco completo.
Centre court
Ore 13:00 – Ostapenko vs (LL) Cocciaretto
A seguire – Sakkari vs (1) Swiatek
Non prima delle 16:00 – (10) Mboko vs (2) Rybakina o Zheng
A seguire – (14) Muchova vs Kalinskaya o (7) Svitolina