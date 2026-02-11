WTA 1000 Doha 2026: Cocciaretto batte Li e conquista i quarti

Elisabetta Cocciaretto batte Ann Li con il punteggio di 7-6(5) 5-7 6-4 in due ore e 49 minuti e raggiunge i quarti di finale nel WTA 1000 di Doha 2026. Non si era mai spinta così avanti in un torneo di questa categoria. Un match che ha visto succedersi diversi stravolgimenti di fronte e che ha premiato la tenacia dell’italiana, brava a non mollare.

Nel prossimo turno affronterà la lettone Jelena Ostapenko. L’unico incontro tra le due risale al giugno del 2024 nel WTA 250 di Birmingham, quando l’azzurra si impose per due set a zero. Prosegue, quindi, l’ottimo momento della marchigiana che grazie a questo successo sale al numero 39 del ranking.

IL COMMENTO A CALDO DI COCCIARETTO

LA PARTITA

L’inizio di partita non è affatto semplice per l’italiana: annulla una palla break nel primo game al servizio, ma cede la battuta in quello successivo. Complice il buon livello della statunitense, si ritrova presto sotto 4-1. Nell’ottavo gioco Li ha quattro possibilità di conquistare il set, ma non le sfrutta e viene punita dall’azzurra, che ne approfitta per recuperare il break nel game successivo, chiudendo al tie-break il primo parziale.

Anche il secondo set si apre con un break a favore della venticinquenne della Pennsylvania, che però, proprio come nella situazione precedente, viene recuperato dalla marchigiana. L’italiana si porta sul 5-3 con la possibilità di chiudere il match, ma da quel momento perde quattro game di fila ed è costretta al terzo. In fotocopia rispetto ai due parziali precedenti, nel terzo Cocciaretto cede immediatamente il servizio. Tuttavia nell’ottavo gioco reagisce e conquista il break che riporta tutto in equilibrio. I game consecutivi diventano quattro per Elisabetta, capace di chiudere 6-4 e volare ai quarti.