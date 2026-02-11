AtpNews

ATP 500 Rotterdam 2026: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 12 febbraio

Marco della Calce
By Marco della Calce
1 Min Read
Alex de Minaur - Foto Stefano Guidi/ZUMA Press Wire/Shutterstock
Alex de Minaur - Foto Stefano Guidi/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 12 febbraio dell’ATP 500 di Rotterdam 2026. Sul Centrale scendono in campo la testa di serie numero 1 del torneo Alex de Minaur e la wild card Stan Wawrinka in un match che si preannuncia imperdibile. Tra i protagonisti nel corso della giornata anche Stefanos Tsitsipas, Ugo Humbert e Jan-Lennard Struff.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Centre Court

11.00 – (5) Khachanov O de Jong vs Munar

A seguire – van de Zandschulp vs Tsitsipas

Non prima delle 14.30 – (1) de Minaur vs (WC) Wawrinka

Non prima delle 19.30 – (LL) Medjedovic vs Popyrin O (2) Auger-Aliassime

A seguire – Struff vs Hurkacz O (3) Bublik

Court 1

11.00 – Humbert vs (WC) Den Ouden

