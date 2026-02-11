ATP 500 Dallas 2026, Marin Cilic raggiunge le 600 vittorie ATP: “Per me significa tutto”

Marin Cilic sconfigge Learner Tien 7-5 7-6(4) nel torneo ATP 500 di Dallas e conquista un grande traguardo: 600 vittorie nel circuito maggiore. Al termine del match odierno, ai microfoni di Tennis Channel, il trentasettenne originario di Medugorje si è espresso a riguardo: “Per me significa tutto. Le persone che mi conoscono sanno i problemi che ho attraversato in queste ultime stagioni, è stata una grande battaglia per riportare il mio corpo a questo livello”.

LA PRIMA VITTORIA ATP

Il primo successo nel circuito maggiore risale al 30 gennaio 2006 quando, nel torneo ATP International Series indoor (nome antenato degli odierni ATP 250) di Zagabria, sconfisse al primo turno il russo Igor Andreev 6-3 1-6 6-3, per poi cedere ad Andreas Seppi. Con questo traguardo Cilic aggiunge un altro tassello ad una grande carriera, sublimata dal successo allo US Open nel 2014, ma anche dal raggiungimento della terza posizione nella classifica mondiale nel gennaio del 2018.

PRIMATO STORICO NEL TENNIS CROATO

Attualmente al numero 54 del ranking mondiale, il classe ’88 ottiene un altro record: diventa infatti il croato con più vittorie nella storia del circuito maggiore, sorpassando il campione di Wimbledon nel 2001 Goran Ivanicevic fermo a 599. I problemi fisici che lo hanno costretto a fermarsi per l’intero 2023 e parte dell’anno successivo, non gli hanno impedito di fare la (sua) storia e quella del proprio paese.