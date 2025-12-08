ATP Awards 2025: a Rublev il premio ‘Arthur Ashe Humanitarian’

Andrey Rublev ha ricevuto l’ATP Award ‘Arthur Ashe Humanitarian’ per il grande impegno e l’impatto che la sua omonima fondazione, nata nel 2024, ha avuto fuori dai campi da gioco in supporto ai bambini alle prese con malattie critiche.

Tra le tante iniziative già intraprese da tale fondazione, anche quella che ha visto nascere nel 2025 una partnership con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

“Grazie tanto, sono molto contento di aver ricevuto questo premio. Stiamo lavorando sodo per migliorare questa fondazione che esiste da soli due anni e con la quale cresceremo e faremo sempre meglio tante cose”. Questo il commento del tennista moscovita in un video pubblicato sui canali ufficiali ATP. Tra i vincitori di questo premio negli scorsi anni figurano molte leggende del tennis come Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Andre Agassi e John McEnroe.

TERZO ATP AWARDS PER RUBLEV

Oltre ai 17 titoli ATP, salgono dunque a 3 gli ATP Awards vinti da Rublev in carriera. Prima di questa stagione, l’ex numero 5 del mondo era stato insignito del premio per il ‘Most Improved Player of the Year’ nel 2020 e come Fans’ Favourite (in doppio, insieme a Karen Khachanov) nel 2023.