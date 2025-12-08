L’annuncio di Jasmine Paolini: Sara Errani entra nel suo team

Jasmine Paolini ha ufficializzato a Che Tempo Che Fa la composizione del suo team per la prossima stagione. La scelta più significativa riguarda l’ingresso di Sara Errani, che affiancherà la numero uno d’Italia con un ruolo specifico all’interno dello staff tecnico.

“Danilo Pizzorno sarà il mio allenatore, mentre Sara seguirà più la parte tattica dei match. Sara sulla tattica è un altro livello”, ha spiegato Paolini.

La stessa Jasmine ha raccontato come lei ed Errani stiano vivendo un momento di grande entusiasmo professionale e personale: “Stiamo giocando talmente bene che è difficile smettere”, ha scherzato la toscana, alludendo al futuro della coppia anche in doppio.

Sinner o Alcaraz? Risponde Paolini

Nel corso della trasmissione, non è mancato un passaggio sul dualismo che anima il tennis maschile contemporaneo, quello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Paolini ha parlato con ammirazione di entrambi: “Mi fa impazzire quando Jannik colpisce la palla, colpisce sempre bene e forte, è una sensazione amo provare anche io. Naturalmente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a bocca aperta, entrambi sono incredibili”. Con l’annuncio del nuovo team e il supporto tecnico-tattico di Sara Errani, Paolini si prepara così a una stagione importante.