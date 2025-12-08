Victoria Mboko premiata dall’ITF per i traguardi ottenuti nel 2025

La canadese Victoria Mboko è la prima giocatrice premiata dall’ITF per la stagione 2025. Ogni anno, la Federazione Internazionale Tennis omaggia infatti cinque tennisti che si sono distinti nel circuito ITF per i risultati ottenuti e le performance di livello mostrate durante tutto il corso della stagione. Il riconoscimento – che si chiama “ITF Class of… – tende ad identificare i talenti più promettenti e con un luminoso futuro davanti a sé.

A decretare i nomi dei vincitori – gli altri quattro verranno annunciati nel corso di questa settimana – una selezione di esperti composta da Ashley Keber (WTA), Julia Boyadjieva (ATP), Mark Woodforde (ITF), Mary Pierce (ITF) e Nao Kawatei (ITF).

Un premio del quale sono stati insigniti alcuni tra i più grandi talenti del circuito negli ultimi anni: da Jakub Mensik (2022) a Mirra Andreeva (2023), fino a Learner Tien (2024).

“Ricevere questo premio significa molto per me, è stato un grande anno – ha dichiarato Mboko, esprimendo tutta la sua felicità – Iniziare l’anno giocando molti tornei mi ha permesso di acquisire fiducia e consapevolezza. Affrontare giocatrici così forti mi ha preparato fisicamente e mentalmente per il circuito WTA”.

Un 2025 da incorniciare

Attualmente la diciannovenne occupa la posizione numero 18 al mondo, tuttavia a inizio anno era addirittura numero 333. Ha però raggiunto la top 200 piuttosto velocemente grazie a un inizio super: venti vittorie consecutive per un totale di 4 titoli tra gennaio e febbraio. A Miami ha invece ottenuto la sua prima vittoria nel circuito maggiore contro Camila Osorio. A suggerire un futuro roseo, inoltre, le prime apparizioni negli Slam (subito un secondo e un terzo turno=, così come la precoce chiamata della nazionale canadese per la Billie Jean King Cup, archiviata con quattro vittorie in altrettanti match disputati.

La seconda parte dell’annata è stata, se possibile, ancora più incoraggiante: straordinario il cammino verso la vittoria del WTA 1000 di Montreal, dove ha superato tra le altre Coco Gauff, Elena Rybakina e Naomi Osaka. Dopo un leggero periodo di più che naturale flessione, ha infine stupito ancora vincendo il WTA 250 di Hong Kong.