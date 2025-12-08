Caroline Garcia dice no a 270.000 dollari: “Non voglio che il mio podcast alimenti il sistema delle scommesse”

Caroline Garcia ha detto no a una sponsorizzazione da 270.000 dollari offerta da una società di scommesse al suo podcast Tennis Insider Club. Una scelta sorprendente per un progetto indipendente e per una ex top player che ha appena lasciato il circuito, ma maturata dopo anni di testimonianze raccolte nel podcast.

Il peso delle scommesse sullo sport

L’ex tennista francese, che vanta un best ranking di numero 2 in doppio e 4 in singolare, spiega che uno dei temi più ricorrenti emersi dalle interviste a giocatori, coach e agenti è il peso crescente delle scommesse sullo sport.

Atleti sommersi da insulti, richieste di “rimborsi” per scommesse perse e, nei casi peggiori, minacce. “Non voglio che il nostro lavoro contribuisca a un sistema che genera dipendenza e trasforma gli atleti in bersagli”, afferma.

Le società di scommesse investono enormemente nelle sponsorizzazioni perché influenzano comportamenti e normalizzano il gioco d’azzardo. Accettare quei fondi, secondo Garcia, avrebbe spinto la community del podcast nella direzione opposta ai valori del progetto.

Una questione identitaria

L’ex giocatrice francese precisa: “Non si tratta, precisa, di un giudizio morale sui giocatori che accettano sponsor o su chi scommette. È una questione di identità: il podcast vuole raccontare storie vere, crescere lo sport in modo sano e creare un ambiente in cui gli atleti possano fidarsi e aprirsi”.

L’onestà prima di tutto

“Rinunciare a 270.000 dollari è difficile”, ammette Garcia, “ma costruire qualcosa di onesto e utile al tennis vale molto di più”. Il Tennis Insider Club ora punta a partner che condividano questa visione. “Siamo solo all’inizio. E lo faremo nel modo giusto.”