Serie A1 maschile 2025: CTD Massa Lombarda campione d’Italia, ko Match Ball Firenze Country Club

Il CTD Massa Lombarda è campione d’Italia 2025 per la prima volta nella sua storia. Il circolo romagnolo batte 4-1 in finale i rivali del Match Ball Firenze Country Club al termine di una finale combattuta e avvincente, decisa dal doppio vinto da Lorenzo Rottoli e Jacopo Bilardo. Gli elementi del vivaio del club, come Rottoli e Biliardo (vittorioso anche in singolare su Meduri), sono i volti del trionfo che riporta il tricolore in Emilia-Romagna, 14 anni dopo il successo dei parmensi del Circolo del Castellazzo. Un’enorme gioia, condivisa con un centinaio di tifosi e col presidente del club Giorgio Errani (padre di Sara), arrivati a Torino a sostenere un gruppo di ragazzi dall’età media piuttosto bassa (23 anni e mezzo quella del quartetto impiegato per la finale), guidati dalla panchina dal capitano Michele Montalbini.

Nel team Campione d’Italia, oltre ai già citati Rottoli e Bilardo, anche Giulio Zeppieri (6-3 7-6 rifilato a Martin Tiffon) Francesco Forti (6-3 6-3 a Gianmarco Ferrari), Jacopo Vasamì, Peter Buldorini, Pietro Ricci, Alessio De Bernardis e lo slovacco Martin Klizan, assente a Torino ma impiegato nella fase a gironi. “Per prima cosa devo fare i complimenti ai nostri avversari, protagonisti di un campionato meraviglioso e di un’eccellente finale. Un grazie anche al Circolo della Stampa Sporting, che ha organizzato alla perfezione queste finali, regalandoci una giornata per noi unica, forse irripetibile. Siamo un piccolo paesino della Romagna, di circa 10.000 abitanti, e ci siamo laureati campioni d’Italia. Merito di un gruppo di ragazzi fantastici, amici in campo e fuori, che hanno mostrato grande spirito di squadra e una serietà encomiabile. Un grazie anche ai nostri sponsor e ai tifosi: si sono sobbarcati la trasferta fino a Torino e non sono rimasti delusi”, le parole di Giorgio Errani, Presidente del CTD Massa Lombarda, premiato con la coppa dal consigliere federale FITP Pierangelo Frigerio.

CTD MASSA LOMBARDA b. MATCH BALL FIRENZE COUNTRY CLUB 4-1

Jacopo Bilardo (Ctd Massa Lombarda) b. Andrea Meduri (Match Ball Firenze) 6-3 6-1

Lorenzo Sciahbasi (Match Ball Firenze) b. Lorenzo Rottoli (Ctd Massa Lombarda) 4-6 6-3 6-4

Francesco Forti (Ctd Massa Lombarda) b. Gianmarco Ferrari (Match Ball Firenze) 6-3 6-3

Giulio Zeppieri (Ctd Massa Lombarda) b. Pol Martin Tiffon (Match Ball Firenze) 6-3 7-6

Rottoli/Bilardo (Ctd Massa Lombarda) b. Ferrari/Sciahbasi (Match Ball Firenze) 2-6 6-4 10-7