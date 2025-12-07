Agnieszka Radwanska allenerà Magda Linette nel 2026

La fine del 2025 ha riportato nel circuito con sé una figura molto gradita in passato, Agnieszka Radwanska, che è entrata a far parte dello staff di Magda Linette come allenatrice in seconda e consulente. La polacca è al momento la numero 55 del mondo e per dare nuova linfa al suo tennis, ha pensato di chiedere una mano a chi di questo sport se ne intende eccome.

Radwanska è stata una giocatrice di alto livello, tanto che ha raggiunto la finale di Wimbledon nel 2012, mentre nel 2015 ha conquistato le WTA Finals. Nel novembre del 2018 ha chiuso una carriera dove ha collezionato 20 titoli e ottenuto tanta stima da parte di tutti gli appassionati per il suo gioco talentuoso.

La principale figura di riferimento rimarrà Mark Gellard, ma il contributo e l’esperienza della polacca potrebbero essere determinanti come afferma lo stesso britannico: “Agnieszka porta un insieme di competenze unico. Ha vissuto il tennis ai massimi livelli e possiede una capacità straordinaria di leggere il gioco e comunicare. Per il team è un valore aggiunto enorme”.

QUASI COETANEE

La poca differenza d’età, Radwanska 37 e Linette 33 anni, potrà aiutare nel confronto tra le due, così come il fatto di conoscersi da parecchi anni, sin da quando erano piccole: “Da piccole giocavamo insieme. L’ho sempre ammirata: la sua calma nei momenti cruciali, la capacità di leggere il gioco e le sue scelte intelligenti”. L’obiettivo di Linette però era anche trovare una figura che la potesse migliorare a 360 gradi: “Volevo qualcuno che potesse guidarmi non solo in campo, ma anche nel quotidiano. Da quando è arrivata ha elevato tutto il nostro livello ed è questo che fa la differenza”. In ultimo, la volontà è quella di riuscire a migliorare dal punto di vista tattico, in cui Radwanska ha da sempre ritrovato il proprio punto di forza: “Mi aiuterà a vedere il gioco più chiaramente, a capire meglio le opportunità. La sua esperienza e la sua calma sono un dono per tutto il team”.