Kooyong Classic 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 13 gennaio. Berrettini sfiderà Tien

Il programma con gli orari italiani e l’ordine di gioco di martedì 13 gennaio per il Kooyong Classic 2026. Dal 13 al 15 gennaio torna l’appuntamento con il torneo di esibizione sul cemento di Melbourne. In campo Matteo Berrettini contro l’americano Learner Tien come secondo match a partire dalle ore 0:30 italiane. A seguire la sfida tra il padrone di casa Nick Kyrgios e il cinese Zhang Zhizhen.
IL PROGRAMMA DI MARTEDÍ 13 GENNAIO
CENTRE COURT
Ore 0:30 e a seguire
Vekic – Hon
Tien-Berrettini
Kyrgios – Zhang
Khachanov – Tiafoe