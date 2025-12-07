Prosegue l’iter riabilitativo di Rune: il danese muove i primi passi (FOTO)

Prosegue con una buona notizia il percorso riabilitativo di Holger Rune. Il tennista danese – infortunatosi lo scorso ottobre a Stoccolma nel corso della semifinale contro Ugo Humbert e operatosi nei giorni immediatamente successivi a causa della rottura totale del tendine d’Achille – è tornato a muovere i primi piccoli passi. Seppur provvisto di un vistoso tutore alla gamba sinistra e sorretto da una stampella, è lo stesso numero 15 del mondo a mostrarsi soddisfatto per i progressi effettuati postando una storia su Instagram.

SPINGERSI OLTRE I LIMITI

“Non si può stare a letto perché si ha paura di cadere. Nei limiti di ciò che si può fare bisogna spingersi oltre cercando di migliorare ciò che è permesso. Essere attivo in certi frangenti può aiutare il processo di guarigione in tutte le sue fasi”. Questa la risposta di Rune, sotto forma di commento, alla considerazione espressa dal giornalista Charles Arthur in merito alla necessità di non forzare eccessivamente i tempi di recupero. A ogni modo, non è la prima volta che il nativo di Gentofte mostra grande caparbietà e sforzi fuori dal comune nel tentativo di tornare in campo nel più breve tempo possibile.