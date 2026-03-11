AtpNews

Masters 1000 Indian Wells 2026: Sinner infastidito da un tifoso sugli spalti (VIDEO)

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
Jannik Sinner a Doha nel 2026
Jannik Sinner - Foto Tnani Badreddine/DeFodi Images

Nel corso del match vinto da Jannik Sinner contro Joao Fonseca, valido per gli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Indian Wells, si è verificata una situazione spiacevole. Più volte, infatti, l’azzurro è stato infastidito da un elemento del pubblico collocato alle sue spalle durante lo svolgimento di un punto. In particolare, nel dodicesimo gioco del primo set c’è stato un piccolo scambio di opinioni tra i due, dove è intervenuto l’arbitro per verificare ciò che stava accadendo. Da quel momento non sembra ci siano stati ulteriori problemi.

