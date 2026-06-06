Challenger 125 Perugia, Rocha è il primo finalista: “Proverò a contare anche sull’esperienza per vincere”

È Henrique Rocha il primo finalista degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. La testa di serie numero quattro del Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events ha superato Timofey Skatov per 6-4 6-2 per raggiungere la settima finale della sua carriera. Il portoghese classe 2004 attende il risultato della seconda semifinale perugina tra Andrea Pellegrino e la terza forza del seeding Daniel Merida.

“Il mio livello a Perugia è cresciuto partita dopo partita – le parole di Rocha –. Mi sono trovato sempre meglio e oggi penso di aver giocato il match migliore in Umbria, sono contento del mio livello. 3-3 il mio score delle finali nei Challenger? Onestamente non mi ricordavo, ma ora che lo so cercherò di andare in positivo. Ogni partita in questo sport è diversa, sicuramente ci arrivo con un po’ di esperienza in più rispetto alle altre volte”.

Sul Campo Centrale del Tennis Club Perugia si è svolta anche la finale di doppio, con il trionfo delle teste di serie numero uno del torneo Sander Gille e Sem Verbeek su Ryan Seggerman e Theodore Winegar per 7-6(3) 4-6 10/6.