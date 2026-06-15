Da Musetti e Alcaraz passando per Jodar e Draper: quante assenze al Queen’s

Tra i tornei preparatori a Wimbledon, l‘ATP 500 del Queen’s rappresenta da sempre una delle alternative più quotate. Se nella passata stagione la batteria di tennisti di alto livello era stata piuttosto folta, quest’anno, invece, complici varie assenze, non lo sarà allo stesso modo. Nelle ultime settimane sono arrivati i forfait di tanti tra i migliori giocatori del circuito, primo tra tutti Carlos Alcaraz, ancora infortunato al polso e out ancora per qualche tempo (non parteciperà a Wimbledon). Tra gli italiani non ci saranno nè Lorenzo Musetti, fermato da una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia sinistra, nè Luciano Darderi, ancora debilitato dall’operazione alle tonsille.

GLI ALTRI TE N N ISTI ASSE N TI

Una notizia dell’ultimo momento è quella che riguarda Rafael Jodar, che rinuncerà a causa di un problema agli addominali e dovrà rimandare la sua prima apparizione in assoluto nell’evento londinese. Tra i grandi nomi che non parteciperanno ci sono anche Jack Draper, Valentin Vacherot, Holger Rune, Jaume Munar e Alexander Blockx, nel torneo che andrà in scena dal 15 al 21 giugno.