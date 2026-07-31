Alcaraz, primo allenamento all’aperto dall’infortunio (VIDEO)

Il ritorno in campo di Carlos Alcaraz è sempre più vicino. Il giornalista German R. Abril ha pubblicato nelle ultime ore un video su X che riprende lo spagnolo durante il suo primo allenamento all’aperto dall’infortunio al polso dello scorso aprile. Il video mostra ‘Carlitos’ muoversi sul campo e colpire senza problemi sia dalla parte del diritto che del rovescio, con il suo nuovo e particolare taglio di capelli, a massima potenza. A poche settimane dall’inizio del Masters 1000 di Cincinnati e, soprattutto, dello US Open, il 7 volte campione Slam sembra pronto per il tanto atteso ritorno sul palcoscenico più importante.