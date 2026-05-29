Roland Garros 2026, Zverev non sbaglia: batte Halys e vola agli ottavi

Per il nono anno consecutivo Alexander Zverev approda agli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista tedesco, testa di serie numero due del seeding e unico Top 10 rimasto nella parte bassa del tabellone, sfrutta l’occasione dell’eliminazione di Novak Djokovic per mano di Joao Fonseca e non sbaglia contro Quentin Halys imponendosi con il punteggio di 6-4 6-3 5-7 6-2. Per un posto nei quarti, Zverev affronterà Jesper de Jong, che da lucky loser è approdato al quarto turno battendo al quinto set Karen Khachanov.

Zverev apre la partita con un break e può subito gestire il vantaggio. Si distrae però nel quarto gioco e Halys pareggia i conti strappando inaspettatamente il servizio al tedesco, che però nel game successivo torna avanti di un break. Stavolta Zverev non sbaglia e manda in archivio il primo set. Anche il secondo parziale si apre con un game vinto in risposta dal numero tre del mondo, che deve salvare una palla del controbreak nell’ottavo game ma poi chiude con lo score di 6-3. Nella terza frazione Zverev sale sul 2-0, ma non riesce ad allungare e perde la battuta permettendo ad Halys di operare l’aggancio e poi anche di mettere le mani sul terzo parziale grazie al break decisivo arrivato nell’undicesimo game. Nel quarto set Zverev allunga sul 3-0 e in questo caso mantiene il vantaggio fino in fondo per firmare il passaggio del turno.